Kirchen Duttenstedt, Essinghausen, Meerdorf fusionieren

Die Kirchengemeinden Duttenstedt, Essinghausen und Meerdorf bilden seit Jahresbeginn eine Kirchengemeinde. Ihr offizieller Name lautet nach der Fusion „Kirchengemeinde Duttenstedt-Essinghausen-Meerdorf in Wendeburg“. Wie Pastorin Agnes Vollmer-Doerk und Pastor Peter Doerk mitteilen, geht diese Entscheidung auf die Kirchenverordnung der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig vom 20. Juni vergangenen Jahres zurück. Die...