Bortfelder wehren sich gegen zweigeschossige Neubauten

Die Häuser im Neubaugebiet Schmiedestraße II in Bortfeld sollen zweigeschossig gebaut werden dürfen, dies mit einer Firsthöhe von 9.50 Meter. Diese Information, die Bauamtsleiter Jürgen Wittig gab, ist nicht neu. Dennoch aber sorgte sie in der Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Wirtschaftsausschusses des Wendeburger Rates für große Aufregung unter den Anliegern. Viele von ihnen nahmen an der Sitzung teil. In der Einwohnerfragestunde...