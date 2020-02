Bortfelder feiern sensationelle Party

„Bortfeld ist Bortfeld hier ist jede Party super,“ sagt Sabrina Osterloh und lacht. Und recht hat die Bortfelderin, denn bei der zweiten Auflage der Faschingsfeier am Samstag in der Gaststätte „Zum wilden Keiler“ rockten die Gäste buchstäblich den Saal. In ausgefallen Kostümen waren sie erschienen, hatten im Internet die tollsten Verkleidungen recherchiert und dann gebastelt, genäht und sich geschminkt. Heraus kamen, süße Früchtchen,...