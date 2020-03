Wendeburger Jesidin Shilan zeigt Ausstellung im Rathaus

Im Camp, nach ihrer Flucht in die Berge vor der Terror-Organisation „Islamischer Staat“ hat sie gemalt. Das war eine Art Rettungsanker für sie, die mittlerweile 17-jährige Jesidin Shilan. Seit 2016 lebt sie mit ihrer Familie in Wendeburg. Mit Hilfe der Kunststiftung Grove-Moldovan Art-Foundation zeigt Shilan in der Reihe „Kunst im Rathaus“ ihre Ausstellung „...am Anfang…“. Sie wird am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr eröffnet. Bereits...