In Wendeburg wollten Einbrecher in eine Tennishalle einsteigen.

Wendeburg. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, die in die Halle in der Rothbergstraße einsteigen wollten.

Einbruch in Tennishalle in Wendeburg scheitert

Unbekannte haben zwischen Samstag- und Mittwochmittag versucht, die Tür zu einer Tennishalle in der Rothbergstraße in Wendeburg aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang nach Angaben der Polizei vom Donnerstag jedoch offensichtlich, ein Eindringen in die Halle gelang nicht. Letztendlich wurden zudem noch der elektronische Türöffner sowie ein neben dem Eingang befindlicher Zigarettenautomat beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 400 Euro. Hinweise nimmt sie entgegen unter (05171) 999-0.