Trickbetrüger stehlen bei Zweidorfer Holz Tausende Euro

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen LKW-Fahrer an der Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz unter einem Vorwand aus seinem Fahrzeug gelockt, um die Tasche mit Bargeld aus dem Führerhaus zu stehlen. Als der 28-jährige Fernfahrer auf dem Parkplatz an der A2 in seinem Kleintransporter schlief, klopfte es gegen zwei Uhr in der Nacht an seinem Fenster. Ein ihm unbekannter Mann teilte ihm mit, dass sich sein Anhänger von dem Transporter gelöst hätte. Während der Fahrer ausstieg und den Anhänger wieder ankoppeln wollte, bemerkte er noch, wie sich eine zweite Person seinem Transporter näherte, in die Fahrerkabine griff und seine Umhängetasche stahl. Anschließend liefen die beiden Fremden laut Polizei durch ein Gebüsch und verschwanden in der Dunkelheit.

Der 28-Jährige fand zwar nach einem Hinweis eines weiteren LKW-Fahrers die Tasche sowie die darin verstauten Dokumente wieder, doch das Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro waren gestohlen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die beiden Unbekannten ein.