Fahrraddiebe stehlen vier Räder in Wendeburg

Fahrraddiebe schlugen am Wochenende in Wendeburg zu.

Wendeburg. Vier Fahrräder sind am vergangenen Wochenende aus der Straße An der Aue in Wendeburg gestohlen worden. Die Täter sind flüchtig.

Fahrraddieben ist es in der Straße An der Aue in Wendeburg am vergangenen Wochenende gelungen, vier Fahrräder zu entwenden. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat zwischen Samstag, 30. Mai, und Montag, 1. Juni.

Die gestohlenen Räder hatten einen Wert von je circa 300 Euro

Bei den Fahrrädern handelt es sich um eines der Marke Pegasus vom Typ Premio im Wert von circa 300 Euro, um eines der Marke Stevens, Typ X6, im Wert von ebenfalls circa 300 Euro sowie eines Mountainbikes der Marke Wheeler, das ebenfalls circa 300 Euro Wert ist. Dazu stahlen die Diebe ein Rennrad unbekannter Marke.

Etwaige Zeugen, die den Diebstahl in Wendeburg beobachtet haben, melden sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990.