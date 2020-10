Um das Bürgerbus-Projekt geht es am Dienstagabend, 6. Oktober, in der Sitzung des Wendeburger Gemeinderates unter anderem. Die Verwaltung schlägt vor, für den Kauf des Kleinbusses im Haushalt kommenden Jahres 10.000 Euro einzuplanen.

Der Bus kostet rund 100.000 Euro. 75 Prozent der Kosten übernimmt das Land. Die restlichen 25 Prozent muss der Wendeburger Bürgerbus-Verein selbst aufbringen und hat daher Gemeinde und Landkreis um finanzielle Unterstützung gebeten. „Wir haben auch noch eine größere Geldspende zur Verfügung“, sagt Bernd Commeßmann, Vorsitzender des Bürgerbus-Vereins. Der Landkreis habe zwar einen Zuschuss signalisiert, „aber wir haben leider noch keine Zusage“, bedauert er und weist auf den eng werdenden Zeitplan hin. „Wir bekommen die 75 Prozent vom Land nur, wenn wir nachweisen können, dass wir die restlichen 25 Prozent finanzieren können. Nur dann können wir den Bus bestellen – und wir müssen dabei mit sechs bis sieben Monaten Lieferzeit rechnen.“ Alles weitere, was für den Start erforderlich ist, sei geklärt. „Gespräche mit den Linienbetreibern sind geführt. Das Konzept ist fertig. Der Fahrplan ist ausgearbeitet. Wir können sofort starten. Wir brauchen nur noch den Bus.“

Enttäuscht ist der Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins vom Regionalverband Braunschweig. „In mehreren Gesprächen beim Regionalverband Braunschweig, in denen es auch um die einmalige, anteilige Beteiligung an diesen Anschaffungskosten ging, wurde uns eine Absage erteilt“, berichtet Bernd Commeßmann.

Wie berichtet, will der Regionalverband nun selbst 57 Kleinbusse anschaffen, um den ländlichen Raum besser an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzubinden. „Wenn vom Regionalverband Braunschweig geplant ist, diese Situation zu verbessern, kann man das nur begrüßen“, so der Vorsitzende des Wendeburger Bürgervereins. „Man weiß aber noch nicht, ob die Landesnahverkehrsgesellschaft das Projekt mit 40 Prozent der geplanten 7,2 Millionen Euro Investition unterstützt. ,Na, dann zahlen wir das eben aus eigener Tasche´, heißt es in dem Artikel vom 2. Oktober. Aus Gesprächen mit dem Regionalverband wissen wir aber, dass zu diesen Kosten unter anderem noch die Personalkosten kommen. Diese Busse sollen von hauptberuflichen Fahrerinnen und Fahrern gelenkt werden“, so Commeßmann. „Nach einer zweijährigen Testphase sollen die Fahrzeuge von den jeweiligen Kommunen übernommen werden. Welche Kommune kann sich das leisten?“ Sein Fazit zum Vorhaben des Regionalverbands: „Das verstehe wer will! Wir verstehen das nicht!“

Der Verein „Bürgerbus Wendeburg e.V.“ ist im Februar gegründet worden. „Wie groß der Wunsch in der Bevölkerung ist, die Situation im ÖPNV vor Ort zu verbessern, zeigt die Tatsache, dass bislang über 150 Menschen in diesen Verein eingetreten sind und diesen finanziell durch ihre Beiträge unterstützen“, nennt der Vorsitzende den aktuellen Stand. Und: „Mehr als 40 von ihnen sind bereit, den Bus ehrenamtlich zu fahren.“