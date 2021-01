Olaf Rosenberg, Heiner Zieseniß (beide Gemeindewerke) und Bürgermeister Gerd Albrecht stehen an der neuen E-Ladesäule.

Wendeburg In Wendeburg beginnt ein Projekt der Kommunalen Umweltaktion, an dem Bürger beteiligt werden. Es geht um Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Wendeburg beteiligt Bürger an Umwelt-Projekt

Welchen Beitrag kann jeder Einzelne für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit leisten? Dieser Frage will die Gemeinde Wendeburg in diesem Jahr verstärkt nachgehen. Sie beteiligt sich an einem Projekt der Kommunalen Umweltaktion (UAN), die beim Städte- und Gemeindebund angesiedelt ist. Ziel des kommunalenUmweltverbands ist es, Kommunen, kommunale Verbände und kommunale Unternehmen bei der Lösung örtlicher Umwelt- und Nachhaltigkeit-Aufgaben zu helfen. Es geht darum, eine Strategie für die Gemeinde zu erarbeiten. Ist die Bestandsaufnahme gemacht, werden Handlungsbedarfe und -wünschen ermittelt und individuelle, auf die Kommune zugeschnittene Zielvereinbarungen formuliert. Zwischenzeile: Für die Bürger gibt es Workshops

Kommunen können von gemeinsamem Netzwerk profitieren

„Eine nachhaltige Planung verspricht eine noch lebenswertere Gemeinde für alle“, sagt Bürgermeister Gerd Albrecht. „Wir werden dabei von der UAN professionell begleitet. Auch die Bürger werden eingebunden, es wird mehrere Workshops geben.“ Und für die beteiligten Kommunen entstehe ein Netzwerk, von dem ebenfalls jede Kommune profitieren werde.

Der Bürgermeister erinnert daran, dass der Gemeinderat bereits im Jahr 2011 einen ersten Schritt in Sachen Klimaschutz gemacht habe. "Beschlossen wurde, dass die Gemeinde Wendeburg anstrebt, die im Gemeindegebiet von Privathaushalten, Wirtschaft, Verwaltung und sonstigen Verbrauchern benötigte und verbrauchte Energie bis spätestens zum Jahre 2030 auf der Basis von erneuerbaren Energien zu 100 Prozent in der Region zu gewinnen - Strom und Wärme. Auf dieser Grundlage und mit der Unterstützung eines Klimaschutzmanagers wurde ein Klimaschutzteilkonzept für die eigenen Liegenschaften erstellt, auf dessen Grundlag Gebäude energetisch saniert wurden und werden."

Photovoltaikanlagen für alle Neubauten

Die Gemeinde Wendeburg beziehe seit 2013 „grünen Strom“ für alle Einrichtungen und habe sich festgelegt, sämtliche Neubauten mit Photovoltaikanlagen auszustatten sowie nach und nach auch geeignete vorhandene Gebäude um PV-Anlagen zur Stromerzeugung zu ergänzen, so der Bürgermeister weiter. "Daneben wird zur Zeit die Einführung eines gemeindlichen Förderprogramms zur finanziellen Unterstützung der Anschaffung von PV-Anlagen für Privatgebäude im Rat diskutiert."

Zurzeit würden außerdem in den Einrichtungen dr Gemeinde Lampen und Leuchtmittel ausgetauscht sowie die gesamte Straßenbeleuchtung optimiert. Von Juni bis August 2018 wurden 72 dringend zu sanierende Mastleuchten in den Ortschaften Wendeburg, Neubrück, Ersehof, Meerdorf und Harvesse durch 72 LED-Leuchten ersetzt. Insgesamt wurde eine Beleuchtungsstrecke von circa 5 Kilometern entlang von Haupt- und Nebenstraßen saniert. So werde eine jährliche Stromeinsparung von rund 25.000 kWs erzielt und circa 297 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Ladesäule für E-Fahrzeuge wird gut genutzt

Auch habe die E-Mobilität in der Gemeindeverwaltung Einzug gehalten. "Für Dienstfahrten steht auch ein VW e-up zur Verfügung. Bei Erneuerungen im Bereich des Fuhrparks einschließlich der Nutzfahrzeuge für die technischen Dienste im Bereich des Bauhofs wird künftig immer auch die Einsatzmöglichkeit eines E-Fahrzeugs geprüft", erklärt Gerd Albrecht. "Und vor dem Rathaus befindet sich eine Ladesäule, die für kostenlose Fahrzeugaufladungen zur Verfügung steht. Damit leistet die Gemeinde auch einen Beitrag zum Umstieg auf E-Fahrzeuge." Die Lademöglichkeit werde intensiv von vielen Fahrzeughaltern genutzt. Albrecht: "Die Tendenz ist auffallend steigend."

Einwohner für Elektromobilität sensibilisieren

Weitere Lademöglichkeiten bestehen im Aue-Einkaufszentrum im Ort. Ein weiterer Ausbau der Ladeinfrastruktur sei für die Entwicklung der E-Mobilität dringend erforderlich und auch "angedacht". Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen im Rahmen des Anfang UAN-Nachhaltigkeitsprojekts auch für das Thema Elektromobilität sensibilisiert werden. "Zur Reduzierung des Individualverkehrs wird auch der ab Sommer 2021 eingesetzte Bürgerbus beitragen", ist der Bürgermeister überzeugt. "Darüber hinaus kann die Gemeinde vielleicht auch mit einem eCar-Sharing Projekt als Alternative für alle, die nicht jeden Tag ein Auto benötigen, einen weiteren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten."