Versuchter Einbruch in zwei Wohnhäuser in Bortfeld

Es sei ihnen jedoch nicht gelungen, Zutritt in die Gebäude zu bekommen, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Die Beamten hätten Spuren gesichert und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Die Einbruchsversuche fanden im Polterdamm in Bortfeld zwischen dem 11.4., 18 Uhr, und dem 16.4., 18 Uhr, statt. Zeugen wenden sich an die Polizei in Salzgitter unter (05341)18970.

red