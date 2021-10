Karnevalisten singen in Sophiental Song für Session 2022 ein

Ulrich Markurth, Holger Bormann, Klaus Peter Bachmann und viele weitere prominente Karnevalisten aus Politik und Wirtschaft – alle sind sie zu Peter Schmiedel nach Sophiental ins Tonstudio gekommen und haben gesungen, Corona-konform schön nacheinander. Die einen schmetterten ihr Lied laut, die anderen leise, die einen mit vollem Körpereinsatz, die anderen eher zurückhaltend. Der Sophientaler Musikproduzent Peter Schmiedel hat ein Gesamtwerk daraus gemacht, das in wenigen Tagen auf verschiedenen Internetportalen zu hören ist. Der Song titelt „In Braunschweig ist noch Licht an“ und soll schon mal auf die Karnevalssession 2021/22 einstimmen.

Der Song ist erst im Internet, dann live zu hören

„Der Song wird ab 18. Oktober in verschiedenen Portalen angeboten“, sagt Peter Schmiedel. „Es war eine tolle Arbeit. Wir hoffen, dass dieser Song so stark heruntergeladen wird, dass wir dem Komitee Braunschweiger Karneval für den Aufbau, Tanz und Musik einige Euro übergeben können.“ Der Musikproduzent – selbst Karnevalist – will dem dem Komitee Braunschweiger Karneval alle Verkaufseinnahmen übergeben.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Live zu hören sein wird der Song am 26. Februar 2022 in der großen Gala der Braunschweiger Rheinländer in der VW-Halle. Alle Mitstreiter dieses Projektes werden ihn als Schlussnummer mit dem Publikum singen. „Auch die die beiden anderen Karnevalsgesellschaften haben in Erwägung gezogen, diesen Song mit einzusetzen“, so Schmiedel. Er freut sich mit den Karnevalisten. „Das, was im vergangenen Jahr noch nicht umgesetzt werden konnte, ist jetzt möglich.“

„16 Songs von Pop, Rock, Country, Schlager zum Abfeiern“

Nicht nur die Single kommt auf den Markt, der Musikproduzent arbeitet zurzeit auch an einer „Longplay“, die rechtzeitig zum 11.11. veröffentlicht werden soll. „16 Songs von Pop, Rock, Country, Schlager zum Abfeiern“, sagt Schmiedel, „darunter die Titel ,Junge spül den Kummer runter´, ,Braunschweig, Du bist unsere Stadt´ und auch der Song, der aus dem Braunschweiger Karneval nicht mehr weg zu denken ist: ,Braunschweig ist schöner als Hannover´.“

Den Text für den Titelsong hat Peter Schmiedel geschrieben – und bereits jetzt dürfte klar sein, dass es ein Ohrwurm wird. „Ich habe nach einem bekannten Volkslied gesucht. Dabei bin ich auf ein afrikanisches Volkslied gestoßen, das Musikproduzent Frank Farian für Boney M betextet hat: Brown girl in the Ring.“ Die Schmiedel´sche Version für den Braunschweiger Karneval heißt „Wir sind Karneval“.

Aufzeichnungen für die Seniorenheime

„Das Komitee Braunschweiger Karneval wird den Song singen“, verrät Schmiedel. Ehe die Karnevalssitzungen live über die Bühne gehen – so Corona es zulässt – werden die einzelnen Programmpunkte aufgezeichnet. „Dafür haben wir drei Tage im Dezember eingeplant, drehen werden wir in der Millenium-Halle. Für diese Filmaufzeichnungen, bedarf es einer besonderen Planung! “ Auch diese vielen Einzelstücke wird Schmiedel dann zu einem beziehungsweise mehreren Filmen „komponieren“. „Es wird kleinere und größere Segmente geben“, erklärt er. „Mit ihnen wollen die Braunschweiger Karnevalsgesellschaften den Karneval beispielsweise in die Seniorenheime bringen.“

Zudem bereite das Komitee Braunschweiger Karneval zurzeit Titel für eine eigene CD-Produktion vor, so Peter Schmiedel. „Auch hier werden Songs von mir dabei sein, zum Beispiel ,Wir Löwen sind die Besten´.“

Die Longplay wird vorerst über die Downloadportale vertrieben. Die CD-Produktion ist aber nicht ausgeschlossen. „Wenn Firmen Interesse an so einer Produktion haben, dann kann das Cover der Longplay eine tolle Werbefläche sein“, so Schmiedel.

Hier der zum Videoüber diese Produktion: www.youtube.com/watch?v=8H6QN2g0EDw

Hier der Link:

https://www.youtube.com/watch?v=8H6QN2g0EDw

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de