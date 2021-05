Podcast: Ein WM-Titel als Karriere-Highlight

Es ist ein elitärer Kreis von nur ganz wenigen Fußballern, die das Trikot der deutschen Nationalmannschaft in einem offiziellen Spiel tragen dürfen. Mit Marvin Fricke hat das ein Braunschweiger geschafft. Der Freie-Turner-Verteidiger holte 2018 sogar den WM-Titel für Deutschland. Nicht im Team von Bundestrainer Joachim Löw, sondern mit der deutschen Kleinfeldfußball-Nationalmannschaft in Lissabon. „Das ist das Größte, was man als Amateur erreichen kann“, sagt Fricke.

Was unterscheidet den Kleinfeldfußball vom klassischen Kick?

Was den Kleinfeldfußball vom klassischen Kick auf dem großen Feld unterscheidet, welche taktischen Rollen es gibt, mit welcher Nation die Deutschen in der Siegernacht von Lissabon bis in die Morgenstunden gefeiert haben, und was er derzeit in Norwegen macht, verrät Fricke in unserem neuen Podcast „Schiri, der hat schon Gelb!“.

In einem zweiwöchentlichen Rhythmus wollen wir in unserem neuen Podcast die Protagonisten vorstellen, die wegen der Corona-Pandemie schon seit Monaten zum Pausieren gezwungen sind, die sich aber nicht hängen lassen und kämpfen, damit sie künftig wieder auf Tore- und Punktejagd gehen können.

