Ukraine Krieg: Besuch in Isjum – wo Ermittler Folter und Tod aufklären

Am 30. September verkündet der russische Präsident Wladimir Putin die Annexionen der vier ukrainischen Regionen Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischja. Er zündet mit diesem Schritt die nächste Eskalationsstufe in dem Krieg, den er im Februar begonnen hat. Die Menschen in diesen Gebieten sind plötzlich russische Staatsbürger, obwohl die allermeisten von ihnen das nicht wollen. Für sie ändert sich plötzlich alles. Für den Verlauf des Krieges in der Ukraine ändert sich Vieles.

In dieser Folge unseres Podcasts "So fühlt sich Krieg an" spricht FUNKE-Reporter Jan Jessen mit Dmytro Orlov. Er ist der Bürgermeister der Stadt Energodar. Diese Stadt liegt direkt neben dem Atomkraftwerk Saporischschja, das in der gleichnamigen Region liegt, die am 30. September von Russland annektiert wurde. Orlov beantwortet die Frage, wie es den Menschen in der Stadt geht. Die düstere Bewertung: „Sie versuchen nur zu überleben.“

Ukraine-Krieg: Die Annexionen und das Völkerrecht

Der Bonner Politikwissenschaftler und Konfliktforscher Andreas Heinemann-Grüder ordnet im zweiten Teil des Podcasts ein, wie der russische Schritt völkerrechtlich zu bewerten ist. Welche Folgen könnten die Annexionen für den weiteren Kriegsverlauf haben?

FUNKE-Reporter Jan Jessen.

Ukraine-Krieg: Reporter Jan Jessen trifft in der Ukraine Betroffene

Jan Jessen ist Politikchef der Neuen Ruhr / Neuen Rhein Zeitung (NRZ) der FUNKE Mediengruppe in Essen. Er berichtet seit Jahren über die Konflikte in der Welt. Gemeinsam mit FUNKE-Fotograf Reto Klar hat er mehrfach die Ukraine besucht, unterstützt durch den ukrainischen Organisator und Journalisten Oleg Reshetniak und die Übersetzerin Dasha Sachkova.

Jan Jessen hat in der Ukraine Menschen getroffen, die alles verloren haben: Freunde, Familie, ihr Zuhause. Im Podcast „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz. Mit Expertinnen und Experten ordnen wir die Geschichten ein, um sie besser zu verstehen.

