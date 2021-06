„Tatort Niedersachsen“: Liebes-Betrug im Internet

Es ist eine Masche, die besonders verletzend ist - und am Ende meist auch teuer für die Opfer: Love Scam, so heißt der Liebesbetrug im Internet. Gerade während der Corona-Pandemie hatte die Abzockmethode Konjuntkur: Die „Scammer“ (englisch für Betrüger) suchen ihre Opfer gezielt in den sozialen Netzwerken oder Online-Single-Börsen, gaukeln ihnen die große Liebe vor und betrügen sie am Ende mitunter um viel Geld.

In unserem Podcast „Tatort Niedersachsen“ berichtet ein Opfer, welche Folgen das für sie hatte: Noch heute kann sie fremden Menschen schwer vertrauen. „Ich wurde seelisch vergewaltigt“, sagt sie.