Allein im Bereich der PD Braunschweig wurden in den letzten drei Jahren mehr als 3000 Einbrüche bzw. Einbruhsversuche gezählt.

Episode 33 „Tatort Niedersachsen“: So effektiv arbeiten Einbrecher

Als Werbe-Ikone Verena Pooth und ihre Familie an Heiligabend 2021 auswärts bei Verwandten feierten, wurde daheim ihre Villa von Einbrechern heimgesucht. Bei dem Promi-Ehepaar Oliver und Amira Pocher stieg erst kürzlich ein Unbekannter ins Haus ein, während sie ihre Kinder bettfertig machten.

Dirk Nietzold von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Braunschweig erklärt im Podcast, wie Einbrecher vorgehen Foto: Polizei Braunschweig

Dies sind zwei aktuell Einbruchs-Fälle bei Prominenten, die Schlagzeilen schrieben. Namenlos bleiben dagegen die vielen Opfer in unserer Region. In den vergangenen drei Jahren wurden allein im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig mehr als 4000 versuchte und vollendete Taten gezählt.

Die Diebe richten nicht nur wirtschaftlichen Schaden an, sondern ihr kriminelles Werk hat mitunter für die Betroffenen schwere psychischen Folgen. Der Gedanke, jemand Fremdes war in den eigenen vier Wänden, ist für manche unerträglich. Und es gibt sogar Täter, denen es nicht nur darum geht, ihre Opfer zu berauben, sondern sie wollen sie auch noch demütigen, so wie es Kot-Leger tun, die ihre Exkremente hinterlassen.

Mario Dedolf spricht in der neuen Episode des Crime-Podcasts "Tatort Niedersachsen" von Einbruchs-Fällen aus der Region, in denen er selbst ermittelt hat. Foto: Polizei Wolfsburg

Zum Glück sind solche Täter die absolute Ausnahmen. Dirk Nietzold von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion (PI) Braunschweig und sein Kollege Mario Dedolf, Beauftragter für Kriminalprävention bei der PI Wolfsburg sind Gäste in der neuen Folge unserer Podcast-Reihe „Tatort Niedersachsen“. Sie berichten von Fällen, in denen sie selbst ermittelt haben, erklären, wer die Täter sind und wie die vorgehen, wie die Polizei ermittelt und welche Techniken als Einbruchsschutz sinnvoller sind als andere.