"Draußen" bei Dominik Singer und seiner Hanskühnenburg

Braunschweig Die 811 Meter hoch gelegene Hanskühnenburg im Südharz ist ein Ausflugsziel mit wechselvoller Geschichte. Der 39-Jährige will sie unbedingt erhalten.

Dominik Singer vor „seiner“ Hanskühnenburg. Er hat die Wanderbaude im Südharz mit dem markanten Aussichtsturm gemeinsam mit einem Projektpartner gepachtet und will ihre Rolle als Ausflugsziel ausbauen.

Singer ist ein Harz-Fan durch und durch. Als intensiver Ausdauerläufer und Naturliebhaber ist der Chef eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs in jeder freien Minute draußen unterwegs. Als sich die Chance auftat, die bewirtschaftete Hanskühnenburg zu pachten und dem Wanderziel im Nationalpark Harz ein neues Konzept zu geben, schlugen der 39-Jährige und ein Freund sofort zu. Die Wanderbaude auf dem Höhenzug Acker hat keinen Strom- und keinen Wasseranschluss, aber die neuen Pächter glauben an den Standort und die Rustikalität ihres Angebotes. Sie improvisieren mit Leidenschaft und jeder Menge „Heimat Liebe“ – so der Untertitel ihres Projektes.