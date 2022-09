"Draußen" mit Detlef Maushake - zur Stelle, wenn der Wald brennt

Braunschweig. Der Harz in Flammen, ein Ereignis, das Schlagzeilen machte. Über Naturgewalt und Risiken seiner Bekämpfung spricht der gefragte Waldbrandexperte.

Detlef Maushake (links) bei einer Waldbrand-Ausbildung in Munster. Der Berufsfeuerwehrmann aus Vechelde ist fortlaufend unterwegs, um als gefragter Experte bei Bränden zu helfen und um sein Wissen über Großfeuer in der Natur zu erweitern.

Der Berufsfeuerwehrmann aus Vechelde hat 2015 mit acht weiteren Experten den Verein Waldbrandteam gegründet. Die Mitglieder gehen den Rätseln und Herausforderungen von Waldbränden nach und sie helfen überall in Deutschland, wenn die Natur großflächig Feuer fängt. Einen brennenden Wald zu löschen sei etwas ganz anderes, als ein brennendes Gebäude vor den Flammen zu retten, sagt Maushake. 2008 erlebte er in Kalifornien das „Sayre Fire“ im Los Angeles County. Das Feuer fraß sich rasend schnell durch die Landschaft, Häuser brannten wie Zunder. Maushake nimmt die „Draußen“-Zuhörer mit an die lodernde Einsatzfront – wo sich manchmal „das Tor zur Hölle öffnet“.