"Löwengebrüll": Eintracht als Abstiegskandidat Nummer eins?

Braunschweig. Sägt Moderator Lars Rücker schon am Trainerstuhl? Startelf, Prognosen, frische Eindrücke vor dem Auftakt der Braunschweiger in Liga 2.

Eintracht Braunschweig startet in etwas mehr als einer Woche mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Und auch unser Eintracht-Podcast „Löwengebrüll“ ist zurück aus der Sommerpause.

Welche Elf bietet Eintracht Braunschweig zum Auftakt auf?

In der ersten Folge der neuen Spielzeit sprechen die Sportredakteure Leonard Hartmann und Lars Rücker über die Eindrücke aus der Vorbereitung und den Testspielen. Zudem geht es um die elf Spieler, die möglicherweise in der ersten Partie von Beginn an auflaufen werden und die Erwartungen an den Aufsteiger eine Klasse höher.

Knackiges Auftaktprogramm für Eintracht Braunschweig in Liga 2

Die Eintracht hat ein ziemlich knackiges Auftaktprogramm. HSV, Heidenheim und Darmstadt heißen die ersten drei Gegner in der Liga – das Trio war in der vergangenen Serie lange oben mit dabei. Und auch danach wird es auf dem Papier nicht einfacher. Auf was es dabei für den Verein, die Spieler und auch die Fans ankommt, ordnen unsere Redakteure ebenfalls ein.

Die neue Episode ist von von jetzt an auf allen gängigen Podcast-Plattformen, unseren Internetseiten sowie in der E-Paper-App verfügbar.





Wollt Ihr euren Senf dazugeben? Schickt Voicemails mit Kommentaren und Meinungen zur Eintracht per Whatsapp an die Hosts persönlich: 0173 510 6245.