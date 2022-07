"Nachgefragt": Die große Rückkehr ins Büro

In der ersten Folge ist Jörg Brokmann, Betriebsratsvorsitzender der Braunschweiger Zeitung, zu Gast. Darin sprechen die beiden über die Arbeit des Betriebsrats, das neu gewählte Gremium, mobile Arbeit, die Rückkehr in die Büros, aber auch über Personalien. In der zweiten Folge von „Nachgefragt“ spricht Britta Ziegfeld mit einer Psychologin über die Corona-Pandemie und die bei manchen Menschen daraus entstandene Sozial-Phobie. Auch besprechen die beiden, wie mobile Arbeit unser Leben verändert hat. Die Folge erscheint im Juli. Im September wird die erst vor Kurzem zur Geschäftsführerin ernannte Tatjana Biallas zu Gast sein und mit Britta Ziegfeld insbesondere über den FUNKE-Standort Braunschweig sprechen.

