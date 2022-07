Wie Heino Ferch vom Turnen zur Schauspielerei kam

Wie viele Menschen bekommen bei einer Podcast-Aufnahme einen richtigen Preis überreicht? Nicht viele. Doch der Schauspieler Heino Ferch hat in dieser neuen Folge des Podcasts „Salon FUNKE“ die Ehre. Am Ende des Gesprächs bekommt Ferch einen besonderen, schweren goldenen Preis überreicht - eingepackt in einen lila Stoffbeutel mit goldener Kordel. Zunächst schließen FUNKE-Verlegerin Julia Becker und Ferch im Podcast allerdings offiziell Freundschaft und sprechen ausführlich über eines ihrer Lieblingsthemen: Pferde.

In dieser Folge des Podcasts „Salon FUNKE“ hören Sie, welche Rolle Pferde beim Kennenlernen von Julia Becker und Heino Ferch gespielt haben. Sie hören, welchen Stellenwert Pferde im Vergleich zur Schauspielerei in Ferchs Familienleben spielen und warum auch Moderator Jörg Thadeusz einen vierbeinigen Freund hat.

Doch in der neuen Folge des „Salon FUNKE“ geht es nicht nur um Pferde. Becker und Thadeusz möchten Ferch besser kennenlernen. Gemeinsam sprechen sie über den Turnsport, den Ferch ausgeübt hat, wie das Turnen ihm den Weg zur Schauspielerei geebnet hat, wie Ferchs Familienleben aussah und an welchem aktuellen Projekt er arbeitet. Und am Ende gibt es dann den Preis, den Ferch schon vor der Corona-Pandemie hätte gewinnen sollen.

Über den Podcast „Salon FUNKE“

„Salon FUNKE“ ist der neue Podcast von und mit Julia Becker und Jörg Thadeusz. In den Salon werden Gäste aus Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der ganzen Welt zum Gespräch eingeladen. Becker und Thadeusz wollen Menschen treffen, die im Gespräch sind. Und die sich auf ein wirkliches Gespräch einlassen. Im Kern geht es um die eine, die zentrale Frage: „Wer sind Sie?“ Am Ende einer jeden Folge wissen Sie und die beiden Hosts dann eine Menge mehr über die Gäste.

Julia Becker ist Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe. Jörg Thadeusz ist Journalist, Moderator und Autor. Julia Becker und Jörg Thadeusz kennen und schätzen sich – und freuen sich sehr, nun gemeinsam den „Salon FUNKE“ mit Leben zu füllen. Der Plan ist, einmal im Monat, und zwar an jedem dritten Freitag im Monat, eine neue Podcast-Episode hochzuladen.

