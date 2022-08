VfL-Podcast Wölfe-Talk: Mehr als Platz 6? Wird schwierig!

Die Bundesliga-Saison biegt auf den 3. Spieltag ein, der aus Sicht des VfL Wolfsburg das zweite Heimduell in Folge mit einem Aufsteiger bietet. In Runde 1 gab es ein 2:2 gegen Werder Bremen, und nun steht die Partie gegen den FC Schalke an. Ein klein wenig Druck ist schon vorhanden bei den Wolfsburgern, da am Sonntag mit 0:2 beim FC Bayern verloren wurde. Sollte nun auch gegen Schalke kein Sieg her, dann...

Aber soweit muss es ja nicht kommen. Unsere Redakteure Tobias Feuerhahn und Leonard Hartmann sprechen über die (nicht vorhandenen) Lehren aus dem Bayern-Spiel, über eine negative Überraschung der ersten Saison-Wochen (Ridle Baku) und eine positive (Josuha Guilavogui).

