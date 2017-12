Nato besorgt über Operationen russischer U-Boote im Atlantik

Brüssel Die Nato ist besorgt über zunehmende Aktivitäten russischer U-Boote im Mittelmeer und Atlantik. "Russland hat massiv in seine Marine investiert, insbesondere in U-Boote", sagte Nato- Generalsekretär Jens Stoltenberg der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die U-Boote operierten überall im Atlantik und "auch näher an unseren Küstenlinien". Der "Washington Post" zufolge halten sich russische U-Boote immer häufiger in der Nähe wichtiger Datenkabel im Nordatlantik auf. Diese stellten den Internetverkehr und andere Kommunikationsverbindungen sicher, berichtete die Zeitung.

