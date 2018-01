GroKo-Befürworter trommeln für Koalitionsgespräche mit Union

Berlin Kurz vor der mit Spannung erwarteten SPD-Entscheidung über Koalitionsverhandlungen mit der Union werben sozialdemokratische Befürworter massiv um die Skeptiker. Rund 40 SPD-Politiker aller Flügel plädieren in einem Aufruf für ein Ja des Parteitags am Sonntag - "aus Verantwortung für Deutschland, Europa und die SPD", wie es in dem Appell heißt. Zu den Unterzeichnern zählen auch die Ex-Juso-Chefs Niels Annen und Björn Böhning - obwohl die Jusos die Speerspitze der GroKo-Gegner bilden. Bei den Wählern macht die SPD mit ihrem Kurs wenig Punkte. Im aktuellen ZDF-"Politbarometer" stürzte sie auf 20 Prozent ab.

