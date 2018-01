Göring-Eckardt im zweiten Anlauf in Grünen-Parteirat gewählt

Hannover Dämpfer für Katrin Göring-Eckardt: Die Grünen haben ihre Bundestags-Fraktionschefin erst im zweiten Anlauf in den Parteirat gewählt. Für die sieben für Frauen reservierten Plätze gab es beim Parteitag in Hannover acht Bewerberinnen - die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl im vergangenen Herbst bekam in dieser Runde die wenigsten Stimmen. Im Rennen um die sechs Plätze, die Männern und Frauen offen stehen, ergatterte Göring-Eckardt dann zwar doch noch einen Platz, erzielte aber das schlechteste Ergebnis unter den Gewählten.