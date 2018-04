Grünen-Chefin Baerbock sieht Frauenquote als Instrument gegen Sexismus

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sieht in der Frauenquote ein Instrument gegen Sexismus. „Sexismus gibt es in jedem Berufszweig. Auch deswegen ist die Quote für mich entscheidend“, sagte Baerbock unserer Redaktion. „Mit einer höheren Frauenquote in Unternehmen werden wir erfolgreicher...