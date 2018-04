Geraten Russland und die USA in Syrien aneinander?

In Syrien wächst die Gefahr, dass Russland und die USA direkt aneinandergeraten. Moskaus Außenminister Sergej Lawrow sprach am Montag von einer „höchst gefährlichen Entwicklung“. Ausgelöst wurde die jüngste Eskalation am Samstagabend durch einen schweren Giftgasangriff auf die Stadt Douma, der...