Tödliche Attacken: So sind die Regeln für „Kampfhunde“ in Deutschland

Zwei tödliche Beißattacken von Hunden innerhalb kurzer Zeit sorgen in Deutschland für Aufsehen. Am Montag starb ein erst sieben Monate alter Säugling in Hessen, nachdem ihm ein Staffordshire-Mischling in den Kopf gebissen hatte. Nur fünf Tage zuvor hatte ein Hund in Hannover seine beiden Besitzer,...