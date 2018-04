Seehofer lässt Korruptionsverdacht beim BAMF untersuchen

München Innenminister Horst Seehofer (CSU) will den Korruptionsverdacht im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genauestens prüfen lassen. "Ich möchte wissen, ob es hier Systemmängel gibt, die solche Dinge ermöglichen", sagte er dem ZDF-Magazin "Frontal21". Sollte es diese geben, müsse das BAMF reformiert werden. Gestern war bekanntgeworden, dass die frühere Leiterin der BAMF-Außenstelle in Bremen im Zeitraum von 2013 bis 2016 in 1200 Fällen Asyl gewährt haben soll, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben waren.

