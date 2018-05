Polizei findet Togoer bei Razzia in Flüchtlingsunterkunft

Ellwangen Die Polizei hat den gesuchten 23 Jahre alten Asylsuchenden aus Togo bei ihrer Großrazzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen gefunden und identifiziert. Er und andere 17 Bewohner, die nach Polizeiangaben in der Vergangenheit wiederholt als Unruhestifter aufgefallen waren, sollen in andere Einrichtungen verlegt werden. Solche Maßnahmen zur Trennung von Unruhestiftern hätten bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich die Situation in der Einrichtung entspanne, teilte die Polizei in Aalen mit. Der Togoer soll nach Italien zurückgeführt werden.

