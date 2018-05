Zwei Palästinenser bei versuchtem Grenzübertritt getötet

Tel Aviv Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben zwei Palästinenser erschossen, die offenbar einen Grenzzaun im Gazastreifen überwinden wollten. Stunden zuvor hatte die israelische Luftwaffe Hamas-Posten an der Gaza-Grenze angegriffen - als Reaktion auf Angriffe militanter Palästinenser mit Lenkdrachen auf israelisches Gebiet, wie die Armee mitteilte. In den vergangenen Wochen waren bei solchen Angriffen mit Lenkdrachen mehrfach Felder im Süden Israels in Brand gesetzt worden, es entstand hoher Sachschaden.

