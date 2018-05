Kritik an Dobrindts Äußerungen zu "Anti-Abschiebe-Industrie"

Berlin Der CSU-Spitzenpolitiker Alexander Dobrindt hat mit Äußerungen über eine "aggressive Anti-Abschiebe-Industrie" die Diskussion um Asylverfahren in Deutschland angeheizt. Die Zusammenarbeit in der Koalition werde nicht einfacher, wenn die CSU wegen der Landtagswahl Mitte Oktober von einer "permanenten Profilneurose" befallen sei, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Bundestag, Carsten Schneider, im SWR. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs sprach in der "Welt" von einem verzweifelten Versuch der CSU, AfD-Wähler zurückzuholen.