Trump: Gipfel mit Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das historische Treffen, nun hat US-Präsident bekanntgegeben, wann und wo er Nordkoreas Machthaber offenbar Kim Jong Un treffen wird: am 12. Juni im Stadtstaat Singapur.„Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen Kim Jong Un und mir wird am 12. Juni in...