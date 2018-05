Christian Lindner attackiert auf FDP-Parteitag Angela Merkel

FDP-Chef Christian Lindner hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Führungsversagen vorgeworfen und mehr Einsatz zur Lösung der Krisen in der Welt gefordert. So sei Merkel eine Antwort auf die Konflikte in Iran und Syrien bisher schuldig geblieben, sagte Lindner am Samstag beim ersten FDP-Parteitag...