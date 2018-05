EU-Kommission will Flut an Plastikmüll den Kampf ansagen

Seit Jahren ist das Pro­blem Plastikmüll in der EU akut. Alle Bemühungen, es zu verringern, waren bisher vergebens. Von 2005 bis 2015 stieg die Menge an Plastikmüll in der Gemeinschaft um zwölf Prozent – in Deutschland liegt der Zuwachs sogar bei 29 Prozent. Die EU-Kommission will nun dem...