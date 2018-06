Vier mutmaßliche IS-Terroristen in Deutschland festgenommen

Spezialeinsatzkommandos der Polizei haben am Mittwoch vier mutmaßliche IS-Terroristen in Dortmund, Bottrop und im bayerischen Landkreis Amberg-Sulzbach festgenommen. Wie der Generalbundesanwalt mitteilt, seien die Männer dringend verdächtig, die Jahre 2013 bis 2015 als Mitglieder der Terrormiliz IS...