Kanzlerin im Krisenmodus – Was kann Angela Merkel noch durchsetzen?

Kanzlerin Angela Merkel kommt in diesen Tagen aus dem Krisenmodus nicht heraus. Nachdem am Wochenende dank des Agierens von US-Präsident Donald Trump der G7-Gipfel in einem Eklat endete, gibt es auch innenpolitisch großen Zoff: mal wieder um die Flüchtlingspolitik, mal wieder zwischen der...