Scheinehen-Razzia: Polizei durchsucht dutzende Gebäude

Mit einem großen Aufgebot sind Ermittler in fünf Bundesländern gegen Schleuser vorgegangen. Hintergrund der Durchsuchungen am Mittwoch seien Ermittlungen zu bandenmäßig organisierten Scheinehen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.Nach seinen Angaben wurden 27 Wohnungen und Geschäftsräume in...