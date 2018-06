Ince erkennt Erdogans Sieg bei Türkei-Wahl an

Istanbul Der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei CHP hat den Sieg von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bei den Wahlen in der Türkei anerkannt. "Ich erkenne die Wahlergebnisse an", sagte der unterlegene CHP-Kandidat Muharrem Ince in Ankara.