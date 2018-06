EU auf dem Weg zu schärferer Asylpolitik

Brüssel Getrieben von der deutschen Regierungskrise arbeitet die Europäische Union an einer Verschärfung ihrer Asylpolitik. Kanzlerin Angela Merkel unterstützte beim EU-Gipfel grundsätzlich die Idee, Bootsflüchtlinge nicht mehr nach Europa, sondern nach Nordafrika zurückzubringen. Gleichzeitig sollen die EU-Außengrenzen noch konsequenter abgeriegelt werden. Merkel sieht die Migration als mögliche "Schicksalsfrage" Europas. Die Kanzlerin sucht beim Gipfel unter großem Zeitdruck eine europäische Lösung in der Asylpolitik, um Innenminister Horst Seehofer von einseitigen Maßnahmen an der deutschen Grenze abzuhalten und ihre Regierungskoalition zu retten.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder