UN-Sicherheitsrat verurteilt Anschlag in Pakistan

New York Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den Selbstmordanschlag in Pakistan mit mindestens 140 Toten auf das Schärfste verurteilt. Das Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung im Süden des Landes sei eine "abscheuliche und feige Tat" gewesen, erklärte ein Sprecher des Sicherheitsrats mit 15 Mitgliedsnationen in New York. Bei dem Anschlag waren weitere 200 Menschen verletzt worden. Nur wenige Stunden nach dem Attentat hatten sowohl die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) als auch die Ghazi-Gruppe der radikalislamischen Taliban die Tat für sich reklamiert.

