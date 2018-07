Nizza Frankreich hat mit einer feierlichen Zeremonie der Opfer des Terroranschlags von Nizza vor zwei Jahren gedacht. Dieses Drama dürfe nie vergessen werden, sagte Premierminister Edouard Philippe bei der Gedenkfeier. Die Überlebenden des Anschlags und die Angehörigen der Opfer litten noch heute. Am 14. Juli 2016, am französischen Nationalfeiertag, war auf der Promenade des Anglais in Nizza ein mutmaßlicher Islamist mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. 86 Menschen kamen ums Leben.

