Bin Ladens Leibwächter: Wie lief die lange geplante Abschiebung von Sami A.?

Die Abschiebung in den frühen Morgenstunden war das vorläufige Ende einer langen Geschichte: Sami A., mutmaßlicher Leibwächter von Al-Kaida-Chef Bin Laden, hatte 2006 in Deutschland Asyl beantragt. Am Freitag brachte ein Flug von Düsseldorf nach Enfidha den 42-Jährigen in sein tunesisches...