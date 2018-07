An der Mesut-Özil-Straße hängt jetzt ein Foto mit Erdogan

Mesut Özil zusammen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan statt im deutschen Nationaltrikot: In Devrek, dem Heimatbezirk von Özils Familie am Schwarzen Meer, hat der Bürgermeister am Dienstag ein Plakat mit dem Bild des Fußballers austauschen lassen.Auf dem Schild, das zur...