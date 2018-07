Markus Söder reist in Wallfahrtsort – die SPD tobt

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plant für Anfang August einen Besuch im schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild. Laut der Wallfahrtsdirektion will der Politiker am 8. August auf der Fahrt zu einer Kabinettssitzung in Ursberg bei Günzberg einen Zwischenstopp in dem...