Gesetz gegen Hass im Netz - Bilanz von YouTube und Facebook

Berlin Die Internet-Plattformen Facebook und YouTube haben ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes gegen Hass im Netz eine erste Bilanz gezogen. Auf der Videoplattform YouTube sind in den ersten sechs Monaten im Zusammenhang mit dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz 213 330 Inhalte gemeldet worden, teilte die Google-Tochter mit. Bei Facebook waren es im selben Zeitraum 1704 Beiträge. Das Gesetz, das am 1. Januar in Kraft getreten war, setzt Löschfristen bei strafbaren Inhalten wie Volksverhetzung.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder