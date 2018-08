Seehofers erste Bierzelt-Rede seit Ende der Regierungskrise

Töging am Inn CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will am Abend seine erste Bierzelt-Rede seit vielen Wochen halten - in Bayern in Töging am Inn. Es ist damit auch sein erster derartiger Auftritt seit der Regierungskrise wegen der Asylpolitik und seit seiner erst ausgesprochenen und dann widerrufenen Rücktrittsankündigung. Interessant dürfte deshalb werden, wie die CSU-Anhänger auf Seehofers Auftritt reagieren. In Bayern wird am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt - und die CSU ist derzeit weit von einer Verteidigung der absoluten Mehrheit entfernt.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder