Seehofer und Baerbock in Sommerinterviews von ARD und ZDF

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer und die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock stellen sich heute Journalistenfragen in Sommerinterviews. Seehofer dürfte in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" vor allem zur Asyl- und Flüchtlingspolitik befragt werden. Der CSU-Chef steht zeitlich unter Druck, weil er angekündigt hat, bis Ende Juli/Anfang August mit Staaten wie Italien, Spanien und Griechenland Flüchtlingsabkommen schließen zu wollen. Bisher liegen diese nicht vor. Grünen-Chefin Baerbock steht in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" Rede und Antwort.