Erdogan kommt Ende September nach Deutschland

Berlin Der türkische Staatspräsident Erdogan kommt am 28. und 29. September zu einem Staatsbesuch nach Berlin. Das hat das Bundespräsidialamt bestätigt. Demnach wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Erdogan mit militärischen Ehren begrüßen. Am Abend des ersten Tages ist, entsprechend dem üblichen Zeremoniell, ein Staatsbankett vorgesehen. Erdogan trifft auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Über Einzelheiten des Programm werde derzeit noch "in enger Abstimmung" zwischen beiden Seiten gesprochen.

