"Tagesschau": Darum berichtete ARD nicht über den Mord in Offenburg

Der Fall löste bundesweit ein großes Medienecho aus: In Offenburg hatte am Donnerstag ein 26-jähriger Asylbewerber aus Somalia einen Arzt in seiner Praxis mit einem Messer attackiert und getötet. Eine Richterin erließ Haftbefehl wegen Mordverdachts. Das Motiv für den Angriff ist noch immer unklar....