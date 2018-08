Schüsse auf US-Botschaft in Ankara - keine Verletzten

Istanbul Unbekannte haben in der türkischen Hauptstadt Ankara Schüsse auf die US-Botschaft abgegeben - aus einem fahrenden Auto. Einige Kugeln schlugen in einem Wächterposten ein, es wurde aber niemand verletzt. Ein Verdächtiger soll festgenommen worden sein. Der Hintergrund ist noch unklar. Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei sind angespannt, wegen des Streits um den in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson. Die USA hatten Sanktionen verhängt, um Brunson freizubekommen.